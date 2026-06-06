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Il "Giubileo di Vasco" a Roma nella primavera 2027

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La Capitale diventerà il centro di una lunga celebrazione dedicata a uno dei protagonisti assoluti del rock italiano. Un progetto diffuso e di grande scala accompagnerà i fan verso un anniversario che promette di entrare nella storia della musica live

Il conto alla rovescia è iniziato: nel 2027 Roma ospiterà una lunga stagione di appuntamenti dedicati ai cinquant'anni di carriera di Vasco Rossi. L'annuncio è arrivato a sorpresa dagli schermi del Vasco Live di Ferrara, dove è stato svelato il progetto di una grande celebrazione che si svilupperà tra la primavera e il mese di giugno, trasformando la Capitale nel centro di una serie di eventi senza precedenti destinati a coinvolgere centinaia di migliaia di fan.

 

(in alto: video del concerto di Vasco a Ferrara il 5 giugno scorso)

50 anni di carriera del rocker

L'iniziativa culminerà con una maxi residency che punta a riunire oltre 500 mila spettatori, in quello che si preannuncia come uno dei più grandi appuntamenti live mai organizzati in Italia. Pensato come una festa collettiva per ripercorrere mezzo secolo di musica e di storia del rocker di Zocca, il progetto unirà spettacolo, cultura e turismo, celebrando il legame costruito in cinquant'anni tra l'artista e il suo pubblico. Un raduno storico (non di una sola serata quindi ma che coprirà più mesi) per un anniversario storico e con un gran finale quando tutto si sposterà là, dove tutto prende vita davvero: sotto il palco. Perché dopo cinquant’anni di storia, milioni di dischi, migliaia di pagine scritte e infinite emozioni condivise, è ancora lì che accade la magia.

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