Isola dei Famosi, eliminate Karina Sapsai e Matilde Brandi

La conduttrice ha aperto l’appuntamento annunciando l’eliminazione di Karina Sapsai, queste le percentuali: 55% per Samuel Peron, 30% per Artur Dainese e 15% per Karina Sapsai.

Nella prima prova della serata Artur Dainese ha battuto i compagni conquistando il secondo posto in finale, mentre le due sfide successive hanno visto trionfare Alvina Verecondi Scortecci e Aras Senol. Edoardo Franco ha invece staccato un biglietto per l’ultimo appuntamento grazie a un televoto flash. Samuel Peron e Matilde Brandi si sono invece sfidati segretamente per il sesto posto in finale, conquistato dal ballerino.