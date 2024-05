Isola dei Famosi, eliminato Dario Cassini

Dopo un confronto tra Artur Dainese e Khady Gueye, una sorpresa a Edoardo Stoppa e una discussione sulle strategie dei naufraghi, la conduttrice ha svelato l’esito del televoto annunciando l’eliminazione di Dario Cassini poiché scelto dal 5,99% del pubblico a casa contro il 52,93% a favore di Edoardo Franco, il 27,80% per Artur Dainese, il 6,80% per Karina Sapsai e infine il 6,47% per Linda Morselli.

La cavalcata verso la finale procede spedita. Vladimir Luxuria ( FOTO ) ha raccontato quanto accaduto sull’isola negli ultimi giorni, in studio gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese , in Honduras l’inviata Elenoire Casalegno .

Spazio a due catene di salvataggio con le relative prove per l’elezione dei primi nomi al televoto. Karina Sapsai e Matilde Brandi sono le concorrenti ad aver avuto la peggio.

In seguito, le nomination dei naufraghi: la prima in segreto e la seconda in modo palese con una lavagnetta. Al televoto anche Artur Dainese e Linda Morselli per volere dei compagni di gioco ed Edoardo Stoppa poiché indicato da Khady Gueye, leader di puntata dopo un piccolo incidente durante lo svolgimento della prova contro Aras Senol.