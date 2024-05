Isola dei Famosi, chi sono i concorrenti in nomination

In nomination Artur Dainese, Samuel Peron e Rosanna Lodi. I telespettatori stanno votando per l’eliminazione di uno dei tre concorrenti

isola dei famosi, attesa per il televoto

Tutto pronto per la nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria, affiancata dall’inviata Elenoire Casalegno e dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, racconterà quanto accaduto in Honduras nell’ultima settimana. Attesa per il televoto tra Artur Dainese, Samuel Peron e Rosanna Lodi.