Isola dei Famosi, eliminata Luce Caponegro

Eliminata Luce Caponegro poiché scelta dal 14% del pubblico. In nomination Daniele Radini Tedeschi, Artur Dainese, Francesco Benigno, Peppe Di Napoli e Joe Bastianich

isola dei famosi, luce caponegro è la prima eliminata di questa edizione

Prima eliminazione all’Isola dei Famosi. Il pubblico ha emesso il suo verdetto rispedendo in Italia Luce Caponegro, scelta dal 14% dei telespettatori contro il 36% a favore di Peppe Di Napoli, il 27% per Samuel Peron e il 23% per Khady Gueye.

Spazio poi alla prova per l’immunità che ha contrapposto Alvina Verecondi Scortecci a Matilde Brandi e Pietro Fanelli a Marina Suma. La prima sfida ha visto la vittoria della contessa, mentre la seconda ha subito uno stop a causa di infortunio dell’attrice, prontamente soccorsa dai medici.