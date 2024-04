In arrivo il terzo appuntamento dell’ Isola dei Famosi . Lunedì 15 aprile Vladimir Luxuria ( FOTO ) condurrà la nuova puntata del reality-show. Attesa per il verdetto del televoto che decreterà il primo eliminato di questa edizione appena iniziata.

isola dei famosi, chi sono i concorrenti in nomination?

Tutti i naufraghi sono sbarcati in Honduras. Dopo la presentazione dei vip, dei quattro non famosi, ovvero Alvina Verecondi Scortecci, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Khady Gueye, e l’arrivo di altri due naufraghi, cioè Francesco Benigno Daniele Radini Tedeschi, il reality-show è entrato nel vivo.

Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda giovedì 11 aprile, quattro naufraghi sono finiti al ballottaggio, ovvero Luce Caponegro, Khady Gueye, Samuel Peron e Peppe Di Napoli.

Il concorrente meno votato dovrà abbandonare per sempre il programma senza la possibilità di sostare in un’altra isola, come accaduto in alcune edizioni precedenti.