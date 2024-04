Isola dei Famosi, eliminata Maitè Yanes

Eliminata Maitè Yanes, in nomination Pietro Fanelli, Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich

Lunedì 22 aprile Vladimir Luxuria ha condotto la quinta puntata della diciottesima dell’ Isola dei Famosi . Maitè Yanes ha abbandonato il programma per volere del pubblico a casa.

isola dei famosi, Maitè Yanes eliminata

Nuove sfide in Honduras. Vladimir Luxuria (FOTO) è tornata al centro dello studio per raccontare quanto accaduto sull’isola negli ultimi giorni, al suo fianco gli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli, inviata in Honduras Elenoire Casalegno.

La puntata è stata aperta dal risultato del televoto che ha condannato all’eliminazione Maitè Yanes con l’11% delle preferenze contro il 32% ottenuto da Alvina Verecondi Scortecci, il 31% da Artur Dainese e il 26% da Khady Gueye. L’attrice ha dovuto abbandonare definitivamente il programma dopo Luce Caponegro, prima eliminata di questa edizione.