Paul Mescal sarà Paul McCartney nel progetto Beatles, lo rivela Scott

Le voci di corridoio nel mondo del cinema circolano e diventano di pubblico dominio velocemente come in tutti gli altri settori e spesso la risposta a molti interrogativi arriva dalle agende dei protagonisti i cui spazi sono fissati e “prenotati” con largo anticipo, specie per i nomi più richiesti. È il caso di Paul Mescal , attore candidato al Premio Oscar per Aftersun e già molto apprezzato nel circuito indipendente, che quest'anno col Gladiatore II ( LEGGI LA RECENSIONE ) ha fatto il salto di popolarità definivo conquistando il centro della scena mediatica. La star irlandese, il cui nome era circolato a proposito del progetto sui Beatles di Sam Mendes , ha ottime probabilità di essere ingaggiata per il ruolo di Paul McCartney , lo afferma Ridley Scott che vorrebbe lavorare ancora con l'attore, un proposito che non si concretizzerà presto proprio a causa degli impegni di Mescal che sarebbe uno dei protagonisti della nuova e già molto chiaccherata produzione musicale.

Scott svela i piani di Mescal

Mancano almeno due anni all'uscita del progetto biografico musicale di Sam Mendes sui Beatles ma tra i fan e sui media di settore già si discute tantissimo dei dettagli del poker di film che l'autore Premio Oscar ha deciso di realizzare.

Sappiamo che ci saranno quattro film e che ciascuno sarà incentrato a un membro della band, non è chiusa, però, la lista degli interpreti.

Mentre circolano ancora gli aggiornamenti, non ufficiali, sull'interprete di Ringo Starr (ruolo che dovrebbe essere di Barry Keoghan ma il condizionale è d'obbligo), l'ipotesi Mescal per il ruolo di Paul McCartney già ampiamente in rete e sulla stampa, sembra trovare conferma nelle parole di un insider affidabile.

Ridley Scott ha detto che gli piacerebbe lavorare ancora con Paul Mescal dopo averlo diretto nel sequel de Il Gladiatore ma ha aggiunto che dovrà aspettare perché l'attore ha impegni importanti.

“Potrei doverlo lasciare andare”, ha detto Scott conversando con Christopher Nolan qualche giorno fa alla Directors Guild of America.

L'autore di Alien aveva pensato all'irlandese per il suo thriller The Dog Stars ma se Mescal sarà occupato coi biopic sui Beatles per lui ci sarà poco spazio per girare altri grossi progetti.

Nel 2025 i fan del giovane Gladiatore avranno comunque modo di ritrovarlo sul grande schermo in altre due produzioni attese e già girate. Si tratta di The History of Sound, film drammatico e storico di Oliver Hermanus in cui divide la scena con Josh O’Connor, e Hamnet di Chloé Zhao al fianco di Jessie Buckley.