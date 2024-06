The Beatles, cast dei 4 film di Mendes a confronto con i veri Fab Four

5/15 ©Getty

Barry Keoghan sarà il futuro Joker nel 2° capitolo di The Batman di Matt Reeves ma anche Ringo Starr. L'attore irlandese nel 2022 ha ricevuto il plauso per l'interpretazione nel film Gli spiriti dell'isola, per cui ha vinto il BAFTA al miglior attore non protagonista, le candidature all'Oscar al miglior attore non protagonista, al Golden Globe per il miglior attore non protagonista e allo Screen Actors Guild Award. Nel 2023, con il ruolo del protagonista in Saltburn, ha ricevuto la candidatura al Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico e al BAFTA



Beatles, nel nuovo Ep di Ringo Starr c'è anche un brano di Paul McCartney