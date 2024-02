Paul McCartney, ritrovato il basso rubato dopo più di 50 anni

Dopo più di 50 anni, Paul McCartney ha recuperato il basso Höfner 500/1, da lui acquistato per 30 sterline nel 1961 ad Amburgo e rubato da un misterioso ladro dal retro di un furgone per l’attrezzatura durante la notte nel 1972 a Londra. Lo strumento, emblema dei primi anni con i Beatles e avvistato per l’ultima volta nel periodo della registrazione dell’ultimo album Let It Be, ha fatto nuovamente capolino nella vita di Macca grazie alla campagna di ricerca “Lost Bass Project”, lanciata lo scorso anno da Nick Wass, un dipendente della Höfner. Il cantautore si era innamorato dello strumento perché, a differenza di altri bassi elettrici, l’Höfner 500/1 aveva una cassa simmetrica che richiamava la forma di un violino: “A me, che sono mancino, sembrava meno stupido perché era simmetrico. Mi ci sono appassionato. E una volta comprato, me ne sono innamorato”. Dopo accurate investigazioni e ricostruzioni, nella giornata di martedì uno studente inglese, Ruaidhri Guest, ha rivelato su X che il basso udibile in Love Me Do, Twist and Shout, She Loves You e altri grandi successi dei Fab Four, da lui ricevuto in eredità, è stato restituito al legittimo proprietario. “In seguito al lancio del Lost Bass Project dello scorso anno, il basso Höfner 500/1 del 1961 di Paul, che era stato rubato nel 1972, è stato restituito. Il basso è stato autenticato da Höfner e Paul è incredibilmente grato a tutte le persone coinvolte”, recita un comunicato pubblicato sul sito ufficiale di McCartney.