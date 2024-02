Beatles, un dipinto del 1966 venduto per 1,7 milioni di dollari

Il dipinto Images of a Woman, ritenuto l’unica pittura realizzata dai Beatles , è stato venduto all’asta “The Exceptional Sale” di Christie’s a New York per 1.744.000 dollari (circa 1,6 milioni di euro). La gara tra gli offerenti presenti in sala e collegati al telefono, che ha aumentato di oltre quattro volte la stima di partenza e ha raggiunto una delle cifre più alte mai pagate per i memorabilia dei Fab Four, ha infine premiato un collezionista anonimo che è stato celebrato da un applauso.

LA STORIA DEL DIPINTO

I Beatles avevano dipinto l’opera astratta tra la fine di giugno e l’inizio di luglio del 1966 nella stanza 1005 della Suite Presidenziale dell’Hilton Hotel di Tokyo, il lussuoso confinamento dove avevano trascorso la maggior parte dei cinque giorni di tournée in Giappone. Come spiegato da BBC, fuori dalla stanza d’albergo la band aveva infatti ricevuto due opposti poli di attenzioni: da un lato l’adorazione dei giovani ammiratori, talvolta espressa anche in situazioni pericolose, dall’altro l’ostilità dei giapponesi tradizionalisti che consideravano i Fab Four simboli di un’invasiva cultura occidentale. Le autorità giapponesi avevano quindi garantito impenetrabili misure di sicurezza grazie alla dettagliata cura dell’organizzazione dei cinque concerti e alla predisposizione di comodità nella camera d’hotel. Qui il gruppo aveva ricevuto svariati doni, inclusi materiali artistici come pennelli, acquerelli e colori ad olio. John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison avevano steso sul tavolo un foglio di carta giapponese e avevano sistemato nel centro una lampada di ceramica per assicurare e illuminare il piano di lavoro. Proprio in quello spazio circolare gli artisti hanno firmato l’opera. “Smettevano di dipingere, andavano a fare un concerto, poi era “torniamo al dipinto!”" ha ricordato il fotografo Robert Whitaker, che aveva documentato il soggiorno dei Beatles nella capitale giapponese. “I Beatles hanno rinunciato ad andare in tour due mesi dopo essere stati a Tokyo, e non sono mai più tornati come gruppo” ha spiegato a Christie’s lo storico dei Beatles Mark Lewisohn. “Questa è una delle ragioni per le quali questo dipinto è così speciale, perché non hanno più trascorso insieme questo tipo di tempo”.