Ai Nastri d'Argento 2024, il film di Matteo Garrone, Io Capitano, ha conquistato i riconoscimenti per miglior film, miglior regia, fotografia, produzione, montaggio, sonoro in presa diretta e casting. Il film dell'anno C'è ancora domani di Paola Cortellesi (nella foto) è stato premiato eccezionalmente in tutte le categorie. Ma non solo la settima arte ha avuto grandi momenti: anche la moda. Scopriamo tutti i look memorabili della serata dei premi cinematografici italiani



Nastri d'Argento, dominio di Io Capitano con 7 premi. I vincitori