Untamed, la serie tv Netflix avrà una seconda stagione

Netflix ha rinnovato la serie tv Untamed, che avrà così una seconda stagione. A riportarlo è stato, in esclusiva, Variety.

Cosa sappiamo sul rinnovo di Untamed

Annunciata originariamente come una miniserie, Untamed - ambientata nel Parco Nazionale di Yosemite - ha ottenuto ottimi ascolti fin dal suo debutto, lo scorso 17 luglio.

Ufficialmente descritta come un "thriller giallo che segue l'agente speciale del National Parks Service Kyle Turner (Eric Bana), impegnato a far rispettare la legge nella vasta natura selvaggia", Untamed ha un cast che include Sam Neill, Rosemarie DeWitt, Lily Santiago, Wilson Bethel, Raoul Max Trujillo, William Smillie, Joe Holt e Josh Randall.

L'annuncio del rinnovo lo ha dato lo stesso Eric Bana. "Sono assolutamente entusiasta di avere la possibilità di dare vita a un'altra stagione di Untamed'", ha dichiarato in una nota. "La risposta alla prima stagione è stata la testimonianza dell'incredibile impegno della nostra troupe nel realizzare qualcosa di veramente unico. Non vedo l'ora di accompagnare Kyle nel suo prossimo viaggio. Un enorme ringraziamento a Netflix, John Wells Productions, Warner Bros. Television e ai nostri fan".

Untamed ha debuttato al primo posto nella classifica globale Netflix delle 10 migliori serie in lingua inglese nella settimana dal 14 al 20 luglio. Disponibile in streaming anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Sticks, in pochi giorni ha totalizzato ben 24,6 milioni di visualizzazioni. Su Rotten Tomatoes, ha ottenuto un indice di gradimento dell'80%.