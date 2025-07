Untamed, il cast della serie tv Netflix con Eric Bana. FOTO

1/7 ©Getty

Eric Bana è il protagonista di Untamed, thriller psicologico in sei episodi disponibile in streaming su Netflix, ma anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. L'attore australiano - visto in Black Hawk Down, Hulk e Troy - interpreta Kyle Turner, un agente della Sezione Servizi Investigativi del National Parks Service. Ranger chiamato a far rispettare la legge nei parchi naturali, Turner si trova alle prese con un mistero agghiacciante: la morte di una ragazza all'interno dello Yosemite

Untamed, cosa sapere sulla serie Netflix con Eric Bana ambientata nel Parco di Yosemite