Untamed, trama, cast e cosa sapere sulla serie Netflix con Eric Bana

Untamed colpisce fin dalle prime immagini per la magnificenza degli scenari naturali e selvatici che fanno da sfondo alla storia. Ben presto l'omicidio lascia lo spazio alla vicenda umana dei suoi protagonisti e non è solo la vittima a celare un passato pieno di segreti ed episodi da dimenticare.

La serie, la cui storia è ambientata nel Parco Nazionale di Yosemite, in realtà è stata girata in Canada, nella provincia della British Columbia.

La natura è più di una scena del crimine in questa storia perché rispecchia perfettamente l'anima intricata di un caso animato da personaggi che rispondono a logiche feroci.

Mark L. Smith, che ha già scritto storie ambientate all'interno di cornici selvatiche dove queste ultime contano almeno quanto i personaggi e ne influenzano le azioni, da The Revenant alla recente serie Netflix di stampo western American Primeval, è tornato a uno scenario per lui familiare misurandosi con una trama di stampo crime che punta a catturare l'attenzione dello spettatore atraverso un'indagine che non lascia scampo.