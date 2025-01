American Primeval, tutto sulla miniserie western su Netflix

Avventura, conquista, scontri cruenti, battaglie religiose e conflitto tra culture sono alcuni degli elementi della trama di American Primeval, un tuffo nel selvaggio West che riporta gli spettatori nel momento storico in cui l'America costruiva il suo volto moderno attraverso la conquista dell'Ovest.

Come da tradizione per prodotti di questo genere, che rientrano nella categoria del western moderno, la grande storia procede attraverso le vite di alcuni dei protagonisti che partono dall'Est alla ricerca del proprio destino.



Seguiamo le vicende di Sara Rowell che parte col figlio alla ricerca di suo marito.

Ci sono il Governatore Young, appartenente a una comunità di mormoni, e Isaac, un avventuriero solitario che si unirà a una carovana diventandone guida e leader.

Nella trama c'è spazio per la ricostruzione di fatti storici violenti come il Massacro di Mountain Meadows del 1957, tra i più cruenti dell'epoca descritta.

Gli autori non fanno sconti ai personaggi, ritratti nella loro umanità e votati alla lotta per il territorio e il potere.