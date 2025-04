Il Giardiniere, tutto sulla nuova serie spagnola in uscita su Netflix

Elmer (l'attore spagnolo Álvaro Rico) gestisce con sua madre il vivaio di famiglia. Prendersi cura di fiori e piante è un'attività che lo soddisfa e che lo ha aiutato a riprendersi da un incidente che ha avuto da bambino chegli ha lasciato un trauma per cui è incapace di provare emozioni.

Questa sua caratteristica è stata sfruttata negli anni da sua madre La China Jurado (interpretata dall'attrice Cecilia Suárez) che ha messo in piedi un'attività criminale. I due sono killer su commissione. In particolare Elmer è il sicario perfetto perché è freddo, non si affeziona alle vittime e non ha scrupoli per le azioni che commette:

Tutto procede fino a quando il ragazzo incontra Violeta, una maestra d'asilo, per cui inizia a provare dei sentimenti.

Elmer non riesce a farne una vittima. L'impero criminale di sua madre rischia di crollare.