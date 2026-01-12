La preside, trama e cast della fiction con Luisa Ranieri

L’idea di raccontare la vicenda narrata nella fiction La preside è nata da Luisa Ranieri stessa, dopo aver visto il documentario Che ci faccio qui di Domenico Iannacone dedicato a Eugenia Carfora. Colpita dalla figura della preside, Ranieri ne ha parlato con il marito Luca Zingaretti, che ha subito deciso di approfondire.

“Appena ho iniziato a guardarlo – ha raccontato – mi sono sentito spinto a cercarla. Poco prima che finisse il documentario ero già al telefono per provare a contattarla.” L’incontro tra i due non fu dei più semplici. “Dall’altra parte del telefono, Carfora mi chiese ‘E chi sì tu?’. Quando le dissi il mio nome, rispose ‘Ah, ma veramente? E io sono Napoleone’, e poi ha riattaccato.”

Da quell’episodio è nata una collaborazione che ha portato gli sceneggiatori più volte a Caivano per conoscere da vicino la realtà di quella scuola. “All’inizio, ve lo assicuro, l’istituto era molto sgangherato – ha ricordato Zingaretti – ma Carfora è riuscita a far nascere, in mezzo al nulla, un edificio che oggi sembra un college svizzero.” La preside non ha interferito nell’adattamento televisivo, come ha raccontato la stessa Ranieri: “Quando sono andata da lei non mi ha fatto nessuna richiesta. Era concentrata sui suoi studenti, non sull’attrice che la seguiva. Ci siamo capite senza bisogno di parlare.”