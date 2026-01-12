Introduzione

Timothée Chalamet ha vinto il suo primo Golden Globe (TUTTI I VINCITORI – TUTTI I PREMI – LE PAGELLE AI LOOK SUL RED CARPET) per aver interpretato il fittizio campione di ping-pong Marty Mauser nel film Marty Supreme di Josh Safdie, che uscità nei cinema in Italia il 22 gennaio. Candidato già quattro volte in passato per le interpretazioni nella pellicola rivelazione Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, nel dramma sulla dipendenza Beautiful Boy di Felix Van Groeningen, nella commedia musicale Wonka e nel biopic su Bob Dylan A Complete Unknown, ma senza aver mai vinto, nella notte italiana tra l’11 e il 12 gennaio, durante l’83esima edizione dell’evento che ha decretato i vincitori dei premi cinematografici e televisivi assegnati dalla Hollywood Press Association (HFPA) al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, Chalamet ha invece portato a casa il titolo di Miglior attore protagonista in un film musical o commedia. L’attore ha battuto gli altri candidati George Clooney per Jay Kelly, Leonardo DiCaprio per Una battaglia dopo l'altra, Ethan Hawke per Blue Moon, Lee Byung-Hun per No Other Choice - Non c'è altra scelta e Jesse Plemons per Bugonia.

“Mio padre mi ha instillato uno spirito di gratitudine fin da bambino. “Sii sempre grato per quello che hai”. Mi ha permesso di lasciare la cerimonia in passato a mani vuote, a testa alta, grato solo di essere qui", ha detto mentre ritirava il premio (IL DISCORSO). “Ma mentirei se dicessi che quei momenti non hanno reso questo momento ancora più dolce”. Ha poi ringraziato il regista Safdie: “Grazie dal profondo del cuore. Grazie per questo ruolo. Grazie per aver creduto in me”. Nonostante la concorrenza nella categoria, che lui stesso ha definito “molto competitiva”, l’attore aveva già ricevuto elogi e premi precursori nella cerimonia del Critics Choice Awards, dove aveva ritirato il premio come Miglior attore e aveva condiviso una dedica alla fidanzata Kylie Jenner. “Grazie alla mia compagno da tre anni. Ti amo. Non potrei fare tutto questo senza di te. Grazie dal profondo del mio cuore". Ora, alla cerimonia dei Golden Globes, ha espresso nuovamente gratitudine alle persone a lui vicine: “Ai miei genitori e alla mia compagna, vi voglio bene. Grazie di cuore”.