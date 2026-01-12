Marty Supreme, trama e cast del film con cui Timothée Chalamet ha vinto il Golden GlobeCinema
Introduzione
Timothée Chalamet ha vinto il suo primo Golden Globe (TUTTI I VINCITORI – TUTTI I PREMI – LE PAGELLE AI LOOK SUL RED CARPET) per aver interpretato il fittizio campione di ping-pong Marty Mauser nel film Marty Supreme di Josh Safdie, che uscità nei cinema in Italia il 22 gennaio. Candidato già quattro volte in passato per le interpretazioni nella pellicola rivelazione Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, nel dramma sulla dipendenza Beautiful Boy di Felix Van Groeningen, nella commedia musicale Wonka e nel biopic su Bob Dylan A Complete Unknown, ma senza aver mai vinto, nella notte italiana tra l’11 e il 12 gennaio, durante l’83esima edizione dell’evento che ha decretato i vincitori dei premi cinematografici e televisivi assegnati dalla Hollywood Press Association (HFPA) al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, Chalamet ha invece portato a casa il titolo di Miglior attore protagonista in un film musical o commedia. L’attore ha battuto gli altri candidati George Clooney per Jay Kelly, Leonardo DiCaprio per Una battaglia dopo l'altra, Ethan Hawke per Blue Moon, Lee Byung-Hun per No Other Choice - Non c'è altra scelta e Jesse Plemons per Bugonia.
“Mio padre mi ha instillato uno spirito di gratitudine fin da bambino. “Sii sempre grato per quello che hai”. Mi ha permesso di lasciare la cerimonia in passato a mani vuote, a testa alta, grato solo di essere qui", ha detto mentre ritirava il premio (IL DISCORSO). “Ma mentirei se dicessi che quei momenti non hanno reso questo momento ancora più dolce”. Ha poi ringraziato il regista Safdie: “Grazie dal profondo del cuore. Grazie per questo ruolo. Grazie per aver creduto in me”. Nonostante la concorrenza nella categoria, che lui stesso ha definito “molto competitiva”, l’attore aveva già ricevuto elogi e premi precursori nella cerimonia del Critics Choice Awards, dove aveva ritirato il premio come Miglior attore e aveva condiviso una dedica alla fidanzata Kylie Jenner. “Grazie alla mia compagno da tre anni. Ti amo. Non potrei fare tutto questo senza di te. Grazie dal profondo del mio cuore". Ora, alla cerimonia dei Golden Globes, ha espresso nuovamente gratitudine alle persone a lui vicine: “Ai miei genitori e alla mia compagna, vi voglio bene. Grazie di cuore”.
Quello che devi sapere
LA TRAMA
Secondo la sinossi ufficiale, "Marty Mauser (Timothée Chalamet) ha pochi soldi in tasca, un’irrefrenabile ossessione per il ping pong e la certezza di essere destinato alla grandezza. Dalla New York degli anni Cinquanta a Il Cairo, da Tokyo a Parigi, insegue i suoi sogni senza mai fermarsi fra truffe, scommesse, passioni proibite e sogni di gloria. Un’esistenza rocambolesca per un personaggio larger than life, eccentrico e ambiziosissimo, smodato e leggendario". Frenetico e travolgente, Marty Supreme di Josh Safdie è un’esplosione visiva e narrativa che oscilla fra adrenalina, ironia e tensione emotiva, diretto con ritmo sfrenato e interpretato magistralmente da un Timothée Chalamet da Oscar".
ISPIRATO ALLA STORIA VERA DEL CAMPIONE DI PING PONG MARTY REISMAN
La commedia drammatica sportiva Marty Supreme è un racconto romanzato della vita reale di Marty Reisman, il cinque volte medaglia di bronzo ai Campionati mondiali di ping pong scomparso nel 2012. Per interptetare al meglio la stella dello sport, Timothée Chalamet si è allenato a lungo. "Voleva essere come un vero giocatore di ping pong [professionista] quando ha iniziato a girare", aveva raccontato a Variety il direttore della fotografia Darius Khondji.
IL CAST
Il film Marty Supreme vanta un cast stellare che include Gwyneth Paltrow (che interpreta una famosa attrice con la quale Marty intraprende una relazione), Odessa A'zion, Tyler Okonma noto come Tyler, the Creator, Fran Drescher (nel ruolo della madre di Marty), Penn Jillette, Kevin O'Leary e Abel Ferrara. "Voglio dire, c'è molto sesso in questo film", aveva raccontato Paltrow a Vanity Fair. "Ce n'è molto, molto". Aveva poi spiegato le dinamiche tra due personaggi: "Questa donna è sposata con qualcuno che fa parte della mafia del ping-pong, per così dire... Si incontrano e lei ha avuto una vita piuttosto dura, e credo che lui le ridia nuova vita, ma è una sorta di transazione per entrambi".
LA REGIA
Il film Marty Supreme segna la prima regia di Josh Safdie dopo aver co-diretto la pellicola Diamanti grezzi con il fratello Benny Safdie e il primo lungometraggio come singolo dal debutto con The Pleasure of Being Robbed nel 2008. Il regista ha scritto la pellicola con Ronald Bronstein. Entrambi sono anche produttori insieme a Eli Bush, Anthony Katagas, Timothée Chalamet e A24.
