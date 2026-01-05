Critics Choice Awards, tutti i vincitori dai film alle serie tv

Offerte Sky
Spettacolo
©Webphoto

A trionfare, con 17 nomination e quattro riconoscimenti, è stato I peccatori di Ryan Coogler, seguito da One Battle After Another di Paul Thomas Anderson, con 14 candidature e tre riconoscimenti.  Adolescence di Netflix ha guidato le nomination per la categoria TV con sei candidature e quattri premi

Domenica 4 gennaio sono stati assegnati i Critics Choice Awards 2026, che hanno premiato i migliori film e le migliori serie televisive dell'ultimo anno, secondo quanto stabilito dalla Critics Choice Association, composta da oltre 600 critici cinematografici professionisti e giornalisti di spettacolo. A trionfare, con 17 nomination e quattro riconoscimenti, è stato I peccatori di Ryan Coogler, seguito da One Battle After Another di Paul Thomas Anderson, con 14 candidature e tre riconoscimenti. Hamnet - Nel nome del figlio e Frankenstein, arrivati alla premiazione con 11 nomination, hanno vinto rispettivamente uno e quattro premi. 

 

Adolescence di Netflix ha guidato le nomination per la categoria TV con sei candidature e quattri premi. La commedia romantica con Kristen Bell e Adam Brody Nobody Wants This era in lizza per cinque premi, ma non ha vinto nessuna statuetta, mentre The Pitt ne ha vinte tre, Hacks due e Severance una.

Critics Choice Awards, i premi

Miglior fotografia: Una battaglia dopo l'altra

Miglior attore: Timothée Chalamet per Marty Supreme

Miglior attrice: Jessie Buckley per Hamnet

Miglior attore non protagonista: Jacob Elordi per Frankenstein

Miglior attrice non protagonista: Amy Madigan per Weapons

Miglior giovane attore / giovane attrice: Miles Caton per Sinners

Miglior regista: Paul Anderson per Una battaglia dopo l'altra

Miglior sceneggiatura originale: Ryan Coogler per Sinners

Miglior sceneggiatura non originale: Paul Anderson per Una battaglia dopo l'altra

Migliori costumi: Kate Hawley per Frankenstein

Miglior trucco e parrucco: Kate Hawley per Frankenstein

Miglior film d'animazione: KPop Demon Hunters

Miglior commedia: Una pallottola spuntata 

Miglior film straniero: The Secret Agent

Miglior canzone: Golden di KPop Demon Hunters

Miglior casting: Sinners

Miglior serie drammatica: The Pitt

Miglior attore in una serie drammatica: Noah Wyle per The Pitt

Miglior attrice in una serie drammatica: Rhea Seehorn per Pluribus

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Tramell Tillman per Severance

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica: Katherine LaNasa per The Pitt

Miglior serie comica: The Studio

Miglior attore in una serie comica: Seth Rogen per The Studio

Miglior attrice in una serie comica: Jean Smart per Hacks

Miglior attore non protagonista in una serie comica: Ike Barinholtz per The Studio

Miglior attrice non protagonista in una serie comica: Janelle James per Abbott Elementary

Miglior miniserie: Adolescence

Miglior film per la tv:  Bridget Jones: Un amore di ragazzo

Miglior attore in una miniserie o film tv: Stephen Graham per Adolescence

Miglior attrice in una miniserie o film tv: Sarah Snook per All Her Fault

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film tv: Owen Cooper per Adolescence

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film tv: Erin Doherty per Adolescence

Miglior serie tv in lingua straniera: Squid Game

Miglior serie animata: South Park

