Nobody Wants This, Netflix rinnova la serie tv per la terza stagione

Nobody Wants This avrà una terza stagione. Netflix ha annunciato il ritorno della rom-com con Kristen Bell e Adam Brody: la notizia arriva 12 giorni dopo l'uscita della stagione 2, composta da dieci episodi e approdata su Netflix lo scorso 23 ottobre (è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

Una serie di successo

Nei suoi primi 11 giorni, Nobody Wants This 2 ha totalizzato 18 milioni di visualizzazioni a livello globale, classificandosi al primo posto nella classifica Netflix Global English TV per due settimane consecutive e raggiungendo la Top 10 in 82 Paesi. Sebbene il risultato sia inferiore ai 26,2 milioni di visualizzazioni della prima stagione nei primi 11 giorni, si tratta comunque di un risultato positivo per una serie comedy, soprattutto considerando che la seconda stagione di Nobody Wants This non ha avuto grandi stravolgimenti sentimentali.

Dopo una prima stagione ricca di eventi, in cui Joanne (Bell) e Noah (Brody) si sono incontrati, si sono innamorati e si sono lasciati brevemente prima di riunirsi, la seconda stagione ha seguito il corso naturale di una relazione, raccontando gli sforzi compiuti dai due per unire le loro vite.

Cosa vedremo nella stagione 3? Probabilmente, verrà narrata la conversione all'ebraismo di Joanne (o, almeno, così fa credere il finale della stagione 2).