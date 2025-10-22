"Nobody Wants This", esce la seconda stagione: dov’eravamo rimasti

Continua il racconto della travagliata storia d'amore tra Joanne (Kristen Bell), una podcaster di successo, e Noah (Adam Brody), un rabbino moderno. Ecco tutte le novità, dal cast alla trama
Dal 23 ottobre torna Nobody Wants This, per la sua seconda attesissima stagione. La serie Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) si concentra sui personaggi di Joanne (interpretata da Kristen Bell), una podcaster di successo, e Noah (Adam Brody), un rabbino moderno. I due si sono innamorati a prima vista e, nonostante le differenze enormi, sono riusciti a iniziare la loro storia d'amore. Ma gli ostacoli non finiscono mai.
Dove eravamo rimasti nella prima stagione
Nella prima stagione, Joanne e Noah si erano incontrati per caso, a una cena fra amici, e si erano subito piaciuti. Dopo diversi malintesi e tentativi, sono riusciti a dare il via alla loro relazione. Ma nuovi dubbi e problemi continuano a emergere. In particolare, Joanne - agnostica - non si sente pronta a convertirsi al giudaismo, e Noah si trova di fronte a una scelta difficile: il suo impegno verso la fede o la possibilità di costruire una vita con Joanne?
Su cosa si concentra la seconda stagione
La creatrice della serie, Erin Foster, ha raccontato che la trama dei nuovi episodi esplorerà in profondità le dinamiche della relazione tra Joanne e Noah: i due - secondo quanto emerso dalle poche anticipazioni disponibili - dovranno confrontarsi nuovamente con sacrifici e difficoltà, per difendere la loro relazione.
Il cast tra conferme e nuovi volti
Oltre ai due protagonisti, nel cast tornano altre figure di spicco, tra cui Justine Lupe, che interpreta Morgan, la sorella di Joanne, e Timothy Simons nel ruolo di Sasha, il fratello di Noah. Ma ci sono anche alcune novità. La principale, è che entra a far parte del cast Leighton Meester, moglie di Adam Brody nella vita vera, e star di Gossip Girl, che nella seconda stagione interpreterà Abby, nemesi in arrivo dal passato di Joanne che potrebbe portare non poca zizzania. In un'intervista esclusiva con PEOPLE, Meester ha anticipato che "inevitabilmente" il suo personaggio "susciterà un po' di clamore". E ha aggiunto: "Sono rimasta davvero colpita dalla gentilezza e dal talento di tutti, e da come l'intero show è nato". Mentre Adam Brody, sulla presenza di sua moglie sul set, ha sottolineato che Meester ha girato più scene con Bell e con Lupe, quindi non sono stati molti i momenti in cui la coppia si è ritrovata insieme davanti alle telecamere. Kristen Bell ha invece raccontato a ELLE.com: "Ero davvero emozionata che avesse detto di sì, perché è una persona davvero adorabile. È fantastica". Tra le new entry, anche Miles Fowler, che interpreta Lenny, compagno di squadra di Noah, Arian Moayed, che è lo psicoterapeuta Dr. Andy e Alex Karpovsky che veste i panni del giovane rabbino Big Noah. Seth Rogen e Kate Berlant, invece, si uniscono al cast come guest star. "L’energia di Seth e Kate insieme è stata un sogno", ha raccontato la co-showrunner Jenni Konner.
