"Nobody Wants This", esce la seconda stagione: dov’eravamo rimasti

Dal 23 ottobre torna Nobody Wants This, per la sua seconda attesissima stagione. La serie Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) si concentra sui personaggi di Joanne (interpretata da Kristen Bell), una podcaster di successo, e Noah (Adam Brody), un rabbino moderno. I due si sono innamorati a prima vista e, nonostante le differenze enormi, sono riusciti a iniziare la loro storia d'amore. Ma gli ostacoli non finiscono mai.

Dove eravamo rimasti nella prima stagione

Nella prima stagione, Joanne e Noah si erano incontrati per caso, a una cena fra amici, e si erano subito piaciuti. Dopo diversi malintesi e tentativi, sono riusciti a dare il via alla loro relazione. Ma nuovi dubbi e problemi continuano a emergere. In particolare, Joanne - agnostica - non si sente pronta a convertirsi al giudaismo, e Noah si trova di fronte a una scelta difficile: il suo impegno verso la fede o la possibilità di costruire una vita con Joanne?

Su cosa si concentra la seconda stagione

La creatrice della serie, Erin Foster, ha raccontato che la trama dei nuovi episodi esplorerà in profondità le dinamiche della relazione tra Joanne e Noah: i due - secondo quanto emerso dalle poche anticipazioni disponibili - dovranno confrontarsi nuovamente con sacrifici e difficoltà, per difendere la loro relazione.