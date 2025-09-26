Nobody Wants This, il trailer della seconda stagione della serie tv

È uscito il trailer della seconda stagione della serie tv Nobody Wants This, che uscirà il 23 ottobre su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

I prossimi episodi esploreranno la nuova relazione tra Joanne (Kristen Bell) e Noah (Adam Brody) dopo l’incontro tra i due. Da un lato lei, una podcaster agnostica, e dall’altro lui, un rabbino anticonformista, che nonostante tutte le loro differenze nella prima stagione si sono confrontati sull’idea di una potenziale relazione. Alla fine, però, Joanne ha ammesso di non sentirsi ancora del tutto pronta a convertirsi. “Tutti hanno superato la soglia dove ci si chiede se si andrà a cena con le rispettive famiglie o se si andrà a convivere”, ha dichiarato la showrunner e creatrice Erin Foster durante il festival Televerse. Oltre a lei, si sono uniti alla serie come showrunner e produttori esecutivi anche Jenni Konner (Girls) e Bruce Eric Kaplan (Girls e Six Feet Under). La seconda stagione approfondirà inoltre il duraturo matrimonio tra Ester (Jackie Thon) e Sasha (Timothy Simons). Il cast include anche Justin Lupe, Leighton Meester, Arian Moayed, Miles Fowler e Alex Karpovsky.

In un’intervista a Entertainment Weekly, la creatrice Erin Foster aveva rivelato i tre momenti della prima stagione che aveva preferito. Il primo riguardava la scena nella quale Noah accompagnava Joanne all’auto nella fase iniziale della loro conoscenza dopo una cena tra amici in comune. “È una cosa che avevo scritto prima di vendere la serie a Netflix, e non è mai cambiata. Cercavo modi in cui Noah potesse essere romantico, sexy e hot in un modo inaspettato. Ci sono solo un certo numero di modi in cui due persone possono incontrarsi in una serie o conoscersi. Ci sono così tanti stereotipi. Volevo davvero non snaturarne nessuno e cercare di pensare a un modo in cui un ragazzo come Noah avrebbe affascinato una donna come Joanne, disarmandola e sorprendendola. Ciò che era così importante per me era che incontrando Noah, lui fosse una persona buona, sana, adorabile, calorosa e morale, ma anche abbastanza sicuro di sé, con abbastanza brio, stile e grinta da fingere che la sua auto fosse nello stesso posto in cui si trovava la sua. Perché sa che una donna come Joanne non si lascerà accompagnare da un ragazzo alla sua auto”, aveva raccontato Foster. “A quel punto ha pensato che quella scena potesse far breccia nel cuore delle donne “perché è il tipo di romanticismo che vogliamo da un uomo”. Un’altra scena molto apprezzata riguardava il litigio tra Joanne e la sorella Morgan: “Quella scena mi è sempre sembrata una scena davvero ben scritta. Non l'ho scritta io. Intervengo praticamente su ogni scena. Sarò sempre l'ultima persona a scrivere su una scena, e qualsiasi cosa non mi vada bene, la modifico per farla sembrare giusta. E quella è stata una delle poche scene dell'intera stagione che non ho ritoccato, ed è stato davvero emozionante perché era così in linea con lo stile della serie”. Ancora, Foster ha indicato il suo terzo momento preferito, quando Noah raggiunge Joanne a sorpresa per dirle di averla scelta. “Avevamo una programmazione davvero complicata per la prima stagione. E facevamo davvero fatica a stare al passo, quindi quando abbiamo iniziato a girare il finale, lo stavamo scrivendo e girando contemporaneamente. E ci sono state molte discussioni sul finale. A un certo punto, qualcuno aveva detto: “Forse sale sull'autobus e lo dice mentre ci sono dei bambini sull'autobus che li guardano”. Ma volevo davvero che credessimo che lei se ne stesse andando e che lui non la stesse seguendo, in modo da non tradirlo. Ed è un equilibrio davvero delicato”.