Nobody Wants This, la serie televisiva con Adam Brody e Kristen Bell disponibile su Netflix e visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now, continua ad accumulare consensi da parte del pubblico e, a pochi giorni dalla sua uscita, è già uno degli show più chiacchierati di questa stagione.

Sono molti i punti a favore dello show, una commedia romantica divisa in dieci episodi, ma probabilmente è la sintonia quasi spontanea tra i due protagonisti, una audace podcaster e un rabbino progressista, il fattore determinante del giudizio positivo complessivo sul titolo.

I due, che già nel primo episodio della serie, mostrano un forte interesse l'uno per l'altra, finiscono per baciarsi al secondo appuntamento e il bacio è travolgente, per loro e per chi sta davanti al piccolo schermo.

La creatrice e showrunner Erin Foster aveva riposto molte aspettative in questa parte della storia. Quando l'ha scritta aveva in mente un altro bacio di un film molto famoso dei tardi anni Novanta.

Brody e Bell come Matt Damon e Minnie Driver

La scena del bacio in una rom-com è un momento davvero impegnativo. Per Erin Foster, creatrice, sceneggiatrice e showrunner di Nobody Wants This, il primo bacio tra i due protagonisti, Kristen Bell ed Adam Brody, doveva essere romantico e tenero ma anche spontaneo e realistico.

L'autrice, in fase di scrittura continuava a pensare a un bacio in particolare, quello tra Minnie Driver e Matt Damon in Will Hunting - Genio Ribelle, film drammatico e romantico che è stato un vero successo della sua epoca.

Il bacio del titolo premiato agli Oscar, un bacio naturale e divertente che gli attori si scambiano in una tavola calda mentre mangiano hamburger e patatine, è considerato un cult per Foster che ha dato precise indicazioni ai suoi attori.

Anche loro dovevano creare un momento romantico e giocoso, soprattutto perché in Nobody Wants This i due personaggi principali decidono di darsi un bacio quasi per provare che la loro relazione non può funzionare.

“Doveva essere il bacio migliore di tutti i tempi”, ha detto Adam Brody ad Entertainment Weekly commentando la scena.

L'attore statunitense ha ammesso che la showrunner aveva alte aspettative su quella scena che metteva un po' sotto pressione sia lui che Kristen Bell. Gli attori, alla fine, sono riusciti ad ottenere il risultato sperato con naturalezza. “È stato tutto molto spontaneo”, ha detto Brody. vedi anche Nobody Wants This, il cast della serie Netflix con Adam Brody

La nuova stagione d'oro dei baci e della rom-com In Will Hunting - Genio Ribelle, Damon e Driver si baciano da seduti mentre mangiano i loro panini. In Nobody Wants This Adam Brody fa mettere da parte a Kristen Bell il suo gelato e le fa posare a terra la borsa prima di stringerla tra le braccia, caricando di una certa enfasi comica l'intera scena.

Erin Foster ha ammesso che non era scontato ottenere quel risultato perché il primo bacio sul grande e sul piccolo schermo è stato girato in un sacco di modi ed è difficile non replicare qualcosa di familiare per il pubblico.

Il bacio dello show Netflix è il primo passo della relazione complicata ma consapevole tra i due protagonisti e, nonostante di recente a Hollywood si stia facendo strada un certa tendenza ad evitare di mostrare baci e smancerie sullo schermo, Brody è dell'idea che questo romanticismo esplicito conservi la sua importanza.

Il riscontro positivo del pubblico per Nobody Wants This prova ancora una volta che la commedia romantica sia un genere attualissimo, pronto a un revival in grado di replicare la stagione d'oro dei primi del Duemila, epoca in cui spopolava al box office.

Sono molti i titoli che provano il rinnovato interesse del pubblico per la rom-com, da Marry Me a Tutti tranne te, che hanno ottenuto ottimi risultati al botteghino e in streaming, fino a Twisters, un film d'azione attraversato da una forte vena di romanticismo.

Nobody Wants This convince perché riporta nella contemporaneità schemi che funzionano da sempre, baci compresi.

I più entusiasti? La fascia di pubblico che ricorda gli anni d'oro della commedia sullo schermo e che appartiene alla generazione dell'autrice dello show (Erin Foster è nata nel 1982) e a quella dei protagonisti, Adam Brody e Kristen Bell, divi amatissimi dai Millennial, felici di ritrovare nella stessa serie gli indimenticabili interpreti di Veronica Mars e The O.C.

