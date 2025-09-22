Nobody Wants This 2, Seth Rogen guest star della serie Netflix

La seconda stagione della serie Netflix si prepara a sorprendere tutti introducendo nuovi personaggi. Tra ironia, romanticismo e realismo le dinamiche sentimentali dei protagonisti saranno visibili dal 23 ottobre sulla piattaforma
Grandi novità per la seconda stagione di Nobody Wants This, in arrivo su Netflix il 23 ottobre 2025. Il cast, già stellare con Kristen Bell (Joanne) e Adam Brody (Noah), si arricchisce di due guest star d’eccezione: Seth Rogen e Kate Berlant. La serie, creata da Erin Foster e uscita sulla piattaforma Netflix nell’autunno 2024, racconta la scintillante relazione tra Joanne, podcaster agnostica e schietta, e Noah, rabbino progressista appena separato.
UN CAST TUTTO NUOVO
La nuova stagione introduce nuovi personaggi pronti a far parte del racconto di una storia d’amore con ironia e leggerezza, ma anche con una dose di realismo, forse l’espediente che maggiormente ha conquistato il pubblico. Leighton Meester è Abby, nemesi di Joanne e influencer di mamme; Miles Fowler interpreta Lenny, compagno di squadra di Noah; Arian Moayed è lo psicoterapeuta Dr. Andy; Alex Karpovsky veste i panni del giovane rabbino Big Noah.
Seth Rogen e Kate Berlant, invece, si uniscono come guest star, portando una chimica comica già lodata dalla critica. "L’energia di Seth e Kate insieme è stata un sogno", racconta la co-showrunner Jenni Konner. La stagione approfondirà la relazione tra Joanne e Noah e le dinamiche dei personaggi già noti, tra nuovi interessi amorosi e sorprendenti colpi di scena.
Vedi anche
Nobody Wants This 2, il trailer della serie Netflix
COSA RACCONTA LA SERIE
La Stagione 1 di Nobody Wants This catturava l’atmosfera di una coppia improbabile che si innamora: un racconto vagamente autobiografico sull’esperienza personale della protagonista e l’incontro con il suo partner nella vita reale. Bell interpreta Joanne, una podcaster che si occupa principalmente di sesso e appuntamenti. Incontra Noah, un rabbino interpretato da Brody.
Joanne si identifica come agnostica e non è ebrea, il che crea una serie di distanze culturali tra lei, gli amici, la famiglia e la vita quotidiana di Noah, soprattutto quando lui cerca di fare carriera nella sinagoga. La coppia attraversa alti e bassi per tutta la stagione, ma alla fine Joanne chiude la relazione perché non vuole che Noah debba scegliere tra il suo ruolo di leader religioso e la loro storia. Tuttavia, Noah decide di rinunciare alla sua posizione da sogno di rabbino capo per stare con lei, concludendo l’episodio finale con un bacio.
La Stagione 2 probabilmente affronterà le conseguenze di questa decisione importante e eventuali risentimenti legati al suo sacrificio. Joanne ha anche preso in considerazione la conversione, quindi potrebbe esserci una questione religiosa aperta.
15 serie tv da vedere a settembre da Mercoledì al prequel di Outlander
Settembre è un mese ricchissimo, per gli amanti delle serie tv. Si conclude Mercoledì, la quinta stagione di Only Murders in the Building è colma di guest-star. Debutta la serie prequel di Outlander, e torna in corsia un amatissimo medico di E.R. Ecco i titoli da non perdersi