Nobody Wants This 2, Seth Rogen guest star della serie Netflix

La seconda stagione della serie Netflix si prepara a sorprendere tutti introducendo nuovi personaggi. Tra ironia, romanticismo e realismo le dinamiche sentimentali dei protagonisti saranno visibili dal 23 ottobre sulla piattaforma

Grandi novità per la seconda stagione di Nobody Wants This, in arrivo su Netflix il 23 ottobre 2025. Il cast, già stellare con Kristen Bell (Joanne) e Adam Brody (Noah), si arricchisce di due guest star d’eccezione: Seth Rogen e Kate Berlant. La serie, creata da Erin Foster e uscita sulla piattaforma Netflix nell’autunno 2024, racconta la scintillante relazione tra Joanne, podcaster agnostica e schietta, e Noah, rabbino progressista appena separato.

UN CAST TUTTO NUOVO La nuova stagione introduce nuovi personaggi pronti a far parte del racconto di una storia d’amore con ironia e leggerezza, ma anche con una dose di realismo, forse l’espediente che maggiormente ha conquistato il pubblico. Leighton Meester è Abby, nemesi di Joanne e influencer di mamme; Miles Fowler interpreta Lenny, compagno di squadra di Noah; Arian Moayed è lo psicoterapeuta Dr. Andy; Alex Karpovsky veste i panni del giovane rabbino Big Noah. Seth Rogen e Kate Berlant, invece, si uniscono come guest star, portando una chimica comica già lodata dalla critica. "L’energia di Seth e Kate insieme è stata un sogno", racconta la co-showrunner Jenni Konner. La stagione approfondirà la relazione tra Joanne e Noah e le dinamiche dei personaggi già noti, tra nuovi interessi amorosi e sorprendenti colpi di scena. Vedi anche Nobody Wants This 2, il trailer della serie Netflix