Nobody Wants This, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione

Nobody Wants This, la serie televisiva di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), è stata rinnovata per una seconda stagione: è questo l'annuncio che ha infiammato i fan della serie televisiva di Erin Foster, riportato in esclusiva dal magazine statunitense Deadline.



A svolgere il ruolo di nuovi showrunner, ci saranno Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan, fa sapere Nellie Andreeva di Deadline, che scrive a giusta ragione: “Nobody Wants This non rispecchia il suo titolo, dato che Netflix ne vuole decisamente di più, rinnovando la commedia romantica di successo con Kristen Bell e Adam Brody per una seconda stagione”, giocando sul significato del titolo inglese dello show, che in italiano può essere tradotto come “nessuno lo vuole” (macché!).



La notizia sarà annunciata ufficialmente oggi dallo Chief Content Officer di Netflix, Bela Bajaria. Ci sarà un cambiamento di showrunner nella serie di successo creata e prodotta da Erin Foster, che rimarrà comunque la voce creativa principale anche per questo secondo atto.

Nobody Wants This racconta la storia di una conduttrice di podcast agnostica e un rabbino non convenzionale che diventeranno una coppia improbabile. Loro sono Joanne (Bell) e Noah (Brody), e dovranno però superare innumerevoli ostacoli, come le visioni diverse della vita, e le loro famiglie (a volte ben intenzionate, a volte invece sabotatrici).

Oltre a Kristen Bell e Adam Brody, il cast include anche Stephanie Faracy, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor, Michael Hitchcock, Jackie Tohn, Sherry Cola, Shiloh Bearman ed Emily Arlook. La serie è prodotta per Netflix da 20th Television in associazione con Steven Levitan Productions.