Nobody Wants This, la creatrice vorrebbe Leighton Meester in futuro

Nobody Wants This , serie televisiva tra le più viste dal pubblico di Netflix fin dalla fine di settembre, quando è approdata nel catalogo della piattaforma di streaming, non è stata ancora rinnovata per un nuovo ciclo di episodi ma la creatrice dello show, Erin Foster , si è già sbilanciata sul futuro. Se il progetto di una seconda stagione dovesse diventare concreto, l'autrice della serie di successo vorrebbe coinvolgere Leighton Meester , l'attrice di Gossip Girl che, nella vita fuori dal set, è la moglie di Adam Brody , il protagonista maschile dello show Netflix.

“Amerei avere Leighton nello show” , ha detto Erin Foster a TVLine nel corso di un'intervista dove ha azzardato ipotesi sul futuro di Nobody Wants This, serie televisiva che con soli dieci episodi è riuscita a conquistare il pubblico della tv in streaming che ha dato prova di apprezzare (e molto) le commedie romantiche, soprattutto quelle animate da protagonisti che sollevano ricordi di esperienze televisive passate e mai dimenticate. L'aggiunta di Leighton Meester al cast già ben collaudato di Nobody Wants This sarebbe una mossa in direzione del pubblico cui fa riferimento la serie, Millennial e giovanissimi, già spettatori di un altro show di successo, il teen drama Gossip Girl. Meester è stata un'icona della serie targata CW di Josh Shwartz e Stephanie Savage. La sua Blair Waldorf , l'adolescente viziata e capricciosa dalla vita da favola e dalle tormentate vicende sentimentali, ha appassionato più di una generazione di spettatori.

La serie che ha riaccesto la Adam Brody-mania

Rivedere oggi Leighton Meester in qualsiasi ruolo in Nobody Wants This sarebbe il massimo per chi ha amato lo show.

Del resto, il suo nome e le sue foto sono spuntati un po' ovunque nelle ultime settimane che sono state caratterizzate da una vera e propria Adam Brody-mania, una riscoperta collettiva da parte del pubblico dell'attore che fece breccia sul piccolo schermo e nei cuori dei fan nei primi del Duemila con Seth Cohen, il suo personaggio in The O.C. - altro seguitissimo teendrama.

Con Nobody Wants This il pubblico ha ritrovato l'attore dalla faccia gentile che per molti era stato oggetto di una vera e propria “cotta televisiva”.

Oggi Brody, quarantaquattro anni, è tornato ad emozionare i coetanei con un personaggio più adulto, protagonista di un amore dalle dinamiche molto reali, con la co-protagonista dello show di Foster, Kristen Bell.

Anche Bell, del resto, interprete per quattro stagioni di Veronica Mars, di The Good Place e di House of Lies, è stata investita da una calorosa accoglienza da parte dei pubblico della tv, specie dagli appassionati di tv.

Kristen Bell, che è stata anche la voce della mitica Gossip Girl nella serie di culto, potrebbe dunque ritrovare Meester e la reunion per il nuovo show sarebbe ancora un motivo in più di interesse per i fan di Nobody Wants This.

Brody, dal canto suo, interrogato a proposito di sua moglie, ha detto di essere aperto a ogni possibilità.

La prima stagione di Nobody Wants This è su Netflix, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now.