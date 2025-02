Nobody Wants This 2, Leighton Meester e Miles Fowler nel cast della se

I due attori si uniranno al cast per il nuovo ciclo di episodi in qualità di guest star.

La moglie del protagonista Adam Brody, volto simbolo del cult "Gossip Girl", sarà un'antagonista di Kristen Bell/Joanne

I desideri dei fan sono stati esauditi: in Nobody Wants This 2 vedremo anche Leighton Meester, la star di Gossip Girl, amatissima dal pubblico di Millennials, lo stesso che lo scorso autunno ha fatto in modo che lo show Netflix con Kristen Bell e Adam Brody diventasse un successo tale da indurre i vertici della piattaforma a ordinare subito la messa in produzione di nuovi episodi.

A meno di due settimane dal'inizio delle riprese della stagione due della serie arrivano, dunque, le prime conferme sulle novità della produzione.

Nel nuovo cast del titolo figureranno Leighton Meester ma anche Miles Fowler, altro interprete americano che ha recitato in alcuni titoli piuttosto popolari.

Entrambi saranno guest star dello show con ruoli che li vedranno legati ai due protagonisti della storia.

Leighton Meester sul set col marito Adam Brody "Everybody Wants This!", tutti lo vogliono. Hanno ragione ad usare questo gioco di parole sui canali social della serie Netflix Nobody Wants This per annunciare l'ingresso nel cast dei nuovi episodi dello show di Leighton Meester.

Il nome della star di Gossip Girl è stato fatto così tante volte negli ultimi mesi in riferimento allo show in cui è protagonista suo marito Adam Brody da convincere i produttori a convocarla per un'apparizione nelle nuove puntate.

Del resto, l'interprete della indimenticabile Blair Waldorf ha lasciato un segno profondo nel cuore del pubblico che ama le serie televisive, in particolare quelle a sfondo sentimentale come Nobody Wants This.

Meester è apparsa a molti come il tassello mancante di un cast già molto amalgamato e apprezzato dal pubblico.

I fan hanno detto chiaramente che avrebbero amato ancora di più lo show se, accanto al protagonista Adam Brody fosse comparsa anche Meester, l'attrice che è anche la sua compagna nella vita vera.

Brody e Meester, sposati da oltre dieci anni, sono una delle coppie più solide dello star system. Popolarissimi ma riservati, sono considerati una coppia modello dai loro ammiratori che, proprio di recente, hanno avuto l'ennesima prova della genuinità della loro unione.

Le due star fanno parte del gruppo di celebrità hollywoodiane che hanno subito forti perdite per i recenti incendi di Los Angeles.

Dopo aver visto la propria casa dissolversi tra le fiamme dello scorso gennaio, Meester e Brody sono apparsi più uniti che mai ai Critics' Choice Awards di febbraio, evento in cui Brody ha trionfato proprio per lo show Netflix.

L'attore ha dedicato il premio a sua moglie, una dedica con bacio appassionato che è diventata subito virale. Leggi anche Nobody Wants This, primo bacio Brody e Bell è ispirato a un film

Anche Miles Fowler guest star della serie Secondo Variety, che ha dato la notizia in esclusiva, Leighton Meester comparirà in Nobody Wants This 2 come guest star.

L'attrice sarà Abby, una vecchia compagna di scuola della protagonista femminile Joanne (Kristen Bell) diventata una mamma influencer.

La fonte svela anche l'aggiunta al cast di Miles Fowler, anche lui coinvolto nel progetto come guest star.

Fowler, che ha recitato nelle ultime stagioni in pellicole come Bottoms (2023) e Don't Tell Mom the Babysitter's Dead (2024), sarà Lenny, un compagno della squadra di basket in cui gioca Noah/Brody (il rabbino Noah, nella serie).

Ora che la macchina delle anticipazioni ufficiali è stata avviata, i fan della serie aspettano di conoscere le altre novità sulla seconda stagione le cui riprese iniziano la prima settimana di marzo, in previsione del debutto televisivo di cui, però, non si conosce ancora la data.



