Lauryyn: “L’infanzia è l’Itaca verso cui torno per esplorare chi sono"

In viaggio per incontrare se stessa, spinta da una curiosità che spera non la abbandoni mai, Lauryyn è una giovane cantautrice pugliese che nel suo nuovo album, Aritmia, prodotto da Filippo Bubbico, racconta le oscillazioni emotive che accomunano una generazione “vulnerabile, confusa ma anche consapevole”. L’INTERVISTA

L'abbiamo incontrata dopo la sua esibizione all'R&B Takeover Fest di Roma, il primo festival dedicato al genere: "Trovo il mio posto in un contesto come questo perché i miei riferimenti predominanti sono il soul, la black music e l’R&B, anche se nel nuovo disco c’è anche tanto altro. Siamo tutti in costante evoluzione, dobbiamo tenere presente che i generi sono solo punti di riferimento da cui partire".

Dall’infanzia come Itaca a cui tornare, alle fusa del suo gatto che chiudono l’atmosfera onirica delle dieci tracce dell’album, Lauryyn, nome d’arte di Aurora De Gregorio, racconta un processo creativo che si è alimentato del silenzio estivo della campagna pugliese. Da una profonda riflessione nasce Aritmia, una passeggiata in punta di piedi, in equilibrio su una fune per guardare dall’alto e con lucida consapevolezza il caos delle emozioni, rielaborarle e lasciare fluire.

Per raccontare Aritmia iniziamo dalla fine: Outro è la traccia che chiude l’album e dai primi secondi si distinguono le fusa di un Gatto riprodotte per tutto il brano. Come mai questa scelta?

Quelle che si sentono sono le fusa del mio gatto, Cocca, è con me da 12 anni.

L’idea mi è venuta insieme a Filippo, con cui ho realizzato l’album. Ho da sempre una grande passione per i gatti: li osservo, mi mettono in una condizione di tranquillità emotiva e mi ritrovo molto nel loro carattere, nel loro essere indifferenti e diffidenti all’apparenza, mentre sotto sotto sono animali dolcissimi, che ti cercano, vogliono le coccole. Inoltre, dava alla chiusura un elemento in più di intimità, che è caratteristica del processo di scrittura del disco. L’ho realizzato in un periodo in cui ero in una casa da sola e l’acustica che mi circondava era composta dal mio gatto, le sue fusa, i suoni della campagna in Puglia, fra Lecce e San Cataldo.

Qual è il filo conduttore delle 10 tracce di Aritmia?

Da un punto di vista musicale, la ricerca perché ci sono molti elementi nuovi rispetto al vecchio album che era molto più R&B in senso stretto. Nel disco nuovo parlo di me, anche se l’obiettivo non è far arrivare il mio vissuto, uso la mia esperienza per trattare temi che spero siano universali.

Viviamo tutti le stesse altalene emotive, da qui il titolo Aritmia, l’irregolarità del battito cardiaco per descrivere un momento della vita in cui si provano emozioni forti. Provare emozioni forti è fondamentale, che siano positive o negative, per scampare al pericolo di appiattirsi.

Curiosità, ricerca di se stessi e dell’altro è tutto ciò che mi fa vivere intensamente, questa cosa per molti a un certo punto si affievolisce perché si cresce e le cose che prima ti emozionavano non lo fanno più come una volta.