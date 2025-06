Elodie in concerto a Napoli, i look dello show allo Stadio Maradona

11/12 PH Kimberley Ross

"Grazie di cuore per questo regalo che mi avete fatto stasera". Elodie non smette di ricambiare l'affetto del pubblico di Napoli per la sua seconda data negli stadi che segna un primato per lo Stadio Diego Armando Maradona. È la prima artista donna ad esibirsi sullo storico palco partenopeo per un concerto da solista