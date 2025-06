Elodie in concerto a Napoli allo Stadio Maradona, possibile scaletta

L'"Elodie The Stadium Show", lo spettacolo evento che Elodie ha già portato a Milano, a San Siro, lo scorso 8 giugno, si sposta a Napoli, per la seconda imperdibile data del 12 giugno, concerto con cui si conclude l'avventura negli stadi dell'artista in attesa del ritorno sul palco in autunno.

Elodie, che tra il live di Milano e quello di Napoli ha annunciato il tour "Elodie Show 2025", chiama a raccolta i suoi fan partenopei e quelli provenienti dal resto dell'Italia per un concerto che è già storico. La cantante romana è la prima donna ad esibirsi allo Stadio Maradona in concerto da sola e con la sua energia saprà senz'altro rendere la serata memorabile.