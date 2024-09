Kristen Bell e Adam Brody non hanno mai visto le rispettive serie TV

Kristen Bell e Adam Brody sono stati protagonisti di un divertente siparietto. Gli attori sono stati intervistati nel podcast Armchair Expert With Dax Shepard

Kristen Bell e Adam Brody hanno segnato una generazione con le rispettive interpretazioni di Veronica Mars nella serie TV omonima e di Seth Cohen in The O.C. (FOTO). I due attori si sono ora trovati sul set come protagonisti di Nobody Wants This, serie TV in uscita su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Durante un’intervista per il podcast Armchair Expert With Dax Shepard, Adam Brody e Kristen Bell hanno rivelato di non aver mai visto le serie TV dell’altro.

kristen BELL E ADAM BRODY, LE CONFESSIONI Nobody Wants This è la nuova serie TV Netflix con protagonisti Kristen Bell e Adam Brody. A pochi giorni dall’uscita della produzione, in arrivo sulla piattaforma di streaming, gli attori si sono raccontati nel podcast Armchair Expert With Dax Shepard. Come riportato anche da The Hollywood Reporter, nel corso della lunga chiacchierata gli attori hanno rivelato di non aver mai visto le rispettive serie TV. Kristen Bell ha però specificato: “Ora, mi sono innamorata di Adam? Ovviamente. Tutti lo hanno fatto”. Subito dopo Adam Brody ha raccontato di non aver mai visto un episodio di Veronica Mars (FOTO) provocando una risposta divertita da parte di Kristen Bell: “Questo mi ferisce”. approfondimento The Good Place 4, il cast della stagione finale della serie tv. FOTO

L’attrice ha poi aggiunto di essere molto amica di Rachel Bilson, interprete di Summer Roberts nella serie TV, concludendo: “Non ho mai visto The O.C., ma adoro Adam. Ovviamente. Tutti lo hanno fatto, tutti lo fanno e io continuo”. approfondimento Leighton Meester, Adam Brody e Taran Killam in The River Wild

Nobody Wants This racconta la storia d’amore tra Joanne e Noah, due persone apparentemente opposte. Questo la trama della serie TV creata da Erin Foster e in uscita giovedì 26 settembre: "Joanne (Kristen Bell), conduttrice di un podcast agnostico, e Noah (Adam Brody), rabbino anticonformista che ha appena chiuso una relazione, si incontrano a una festa. Escono insieme e, nonostante le loro differenze, si rendono conto che qualcosa li unisce… ma allo stesso tempo qualcosa li separa. L'amore è complicato al giorno d'oggi e le loro famiglie, tra cui la sorella di lei Morgan (Justine Lupe) e il fratello di lui Sasha (Timothy Simons), non collaborano”.