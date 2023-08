4/13 Webphoto/Getty

Peter Gallagher ha dato il volto a Sandy Cohen. Dopo The O.C. ha recitato in diversi musical a Broadway come Pal Joey e Guys and Dolls. Dal 2017 è entrato come membro ricorrente nella serie Tv Grace and Frankie. Al cinema, tra gli ultimi film, ha avuto ruoli in Un giorno questo dolore ti sarà utile, Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive, After e Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani. È sposato con la produttrice Paula Harwood, da cui ha avuto due figli, James e Kathryn

