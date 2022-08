The O.C., il selfie di Mischa Barton con Melinda Clarke e Tate Donovan

The O.C. è stata una serie tv composta da quattro stagioni che in Italia è andata in onda dal 2004 al 2007. Partita benissimo, dalla terza in poi ha avuto un brusco calo d’ascolti che ha portato la produzione a chiuderla con la quarta. In totale, sono state realizzate 92 puntate che, ancor oggi, vengono mandate in replica su alcuni canali.

Melinda Clarke ha interpretato Julie Cooper nella serie tv e ha fatto sognare i fan pubblicando uno scatto nostalgico che la ritraeva con Kelly Rowan , sua collega che in The O.C. ha prestato il volto a Kirsten Cohen . Una foto che ha scatenato i commenti dei fan che, nella giornata di martedì 23 agosto, hanno ricevuto un’altra gradita sorpresa ancora da parte di Melinda Clarke . Quest’ultima, infatti, ha pubblicato un selfie che la ritrae sorridente con Tate Donovan e Mischa Barton , che in The O.C. erano rispettivamente il suo ex marito Jimmy Cooper e sua figlia Marissa. Oltre allo scatto, Melinda Clarke ha scritto: “È successo di nuovo! Ecco la reunion della famiglia Cooper. Mi ha scaldato il cuore vedervi”. Un commento seguito da quello di Misha Barton che si è limitata a dire “è stato un piacere rivedervi”. L’occasione per questa piccola reunion amarcord è avvenuta nel corso di una convention organizzata per permettere alle persone di conoscere i loro beniamini del piccolo e grande schermo.

I tanti attori lanciati da The O.C.

Nonostante la chiusura dopo quattro stagioni, The O.C. che, per chi non lo sapesse, sta per Orange County, località della California, è stata un trampolino di lancio per diversi attori. Abbiamo già citato Misha Barton, ma dobbiamo citare anche Benjamin McKenzie che è salito ulteriormente alla ribalta per aver interpretato Jim Gordon nelle quattro stagioni di Gotham, serie tv spin-off/prequel di Batman dove l’attore ha interpretato il protagonista commissario della stazione di polizia della città. Inoltre, The O.C. ha lanciato Adam Brody che sta avendo una lunga e prosperosa carriera non solo sul piccolo schermo, ma anche al cinema con le sue apparizioni in The Ring (2002), Scream 4 (2011), Shazam! (2019) e il suo sequel Shazam! Furia degli dei (2022) tanto per citarne alcuni. Infine, in 9 episodi abbiamo visto anche un semi-sconosciuto Chris Pratt, che oggi tutti conosciamo per interpretare Owen Grady nella saga di Jurassic World e per Peter Quill/Star Lord nei film Marvel.