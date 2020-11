1/15

Si potrebbe immaginare “Friends” senza i personaggi di Phoebe e Chandler? Solo pensarlo appare quasi impossibile. Eppure l’idea iniziale degli sceneggiatori era di usarli solo per qualche apparizione occasionale. La coppia di amici è però entrata talmente tanto nei cuori degli spettatori da conquistarsi il ruolo tra i protagonisti. Così come per Matthew Perry e Lisa Kudrow, sono tanti gli attori entrati a far parte del cast fisso di note serie tv, grazie all’apprezzamemto da parte del pubblico

