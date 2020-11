Friends reunion, Matthew Perry annuncia l'inizio delle riprese

approfondimento

Reunion a sorpresa agli Emmy 2020: tutto il cast di Friends

Nei mesi scorsi Jennifer Aniston (FOTO) e Lisa Kudrow hanno preso parte a una reunion virtuale raccontando alcuni momenti divertenti legati alla serie. In primis, l’interprete di Rachel Green ha dato prova di grande memoria ricordandosi l’outfit indossato dalla collega il primo giorno sul set: “Indossavi un outfit assolutamente nello stile di Phoebe - come una camicia bianca di lino, stile hippy e avevi tante collane e conchiglie. I capelli erano raccolti con due piccole mollette”.

In seguito, Lisa Kudrow ha spiegato il motivo del successo della serie secondo lei: “Friends non è ‘Oh, è stato un duro lavoro per dieci anni’, non è quello. Lo show ha funzionato perché ci siamo impegnati tutti. Non era soltanto impegnarsi in un ruolo o per un contratto. Noi ci vogliamo ancora bene. Il nostro cast è così e questo è il motivo per il quale ha funzionato”.