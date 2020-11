Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

234.672).

(

BOLLETTINO

-

MAPPE

-

GRAFICHE

) . “La curva inizia a raffreddarsi” dice Arcuri che annuncia: "Primi vaccini in Italia a fine gennaio". Intanto l'Unione Europea offre altri 100 milioni per le dosi da destinare ai Paesi a basso reddito. Attesa per oggi la decisione del governo sulle nuove regioni in zona arancione. Intanto Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia si blindano. Chiuse le scuole a Palermo. De Luca in anticipo annuncia zone rosse. Il ministro Boccia chiede di aumentare il numero di Covid hotel in Italia,

almeno uno in ogni provincia

.

Quasi 38 mila nuovi contagi con un numero record di tamponi (636 le vittime. Ma cala l'Rt: l'indice di contagio sotto 1,5