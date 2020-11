Nel capoluogo campano, dopo che si è diffusa la notizia che la regione sarà inserita in zona rossa, alcune centinaia di persone sono scese in strada. Fumogeni rossi in piazza Plebiscito. Presidio delle forze dell’ordine. Slogan per richieste di aiuti economici, in difesa della sanità pubblica e a favore di una “patrimoniale per garantire gli ammortizzatori sociali”