Nuovo Dpcm, le misure per le zone rosse: cosa si può fare e cosa no

Sono tre le fasce in cui è stata suddivisa l’Italia nell’ultimo dpcm firmato da Giuseppe Conte per contenere la pandemia di Coronavirus: verde , arancione e rossa ( GUARDA LA MAPPA ). Ad ognuna di queste zone è stato attribuito un coefficiente di rischio più o meno alto e, di conseguenza, misure più o meno restrittive ( LE MISURE ). La zona rossa è quella considerata più gravemente a rischio ed è proprio nelle regioni inserite in questa fascia che valgono dunque le misure più strette: un vero e proprio mini lockdown che durerà per due settimane in attesa di nuove disposizioni. ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE ).

Cosa si può fare o meno nelle zone rosse

Tra le misure più drastiche prese dal governo e destinate esclusivamente alle regioni inserite nelle zone rosse, c’è lo stop agli spostamenti: sono vietati anche quelli all’interno dei medesimi territori. Si potrà uscire di casa solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. Inoltre sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole e benzinai. Chiudono anche ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie ma si potrà proseguire con la consegna a domicilio e asporto. Stop per tutte le attività inerenti la persona e agli estetisti ma rimangono aperti i parrucchieri. Vengono sospese delle attività sportive, comprese quelle presso centri e circoli sportivi, anche se svolte all'aperto. È comunque permesso svolgere da soli attività motoria (ad esempio, corsa e passeggiate) in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherine. Consentito anche svolgere attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale. Per quanto riguarda le scuole, seconda e terza media in dad oltre alle scuole superiori e alle Università. Restano aperte le industrie, le attività legate all’artigianato, all’edilizia e ai servizi, oltre alle scuole elementari e alla prima media.