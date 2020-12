Dpcm dicembre, quali regioni cambiano colore nei prossimi giorni

5/13 ©Ansa

Il presidente dell'Emilia-Romagna ha riferito che il territorio passerà in zona gialla dal 6 dicembre. "Le restrizioni di queste tre settimane - ha detto - hanno dunque pagato, ma dobbiamo continuare a essere responsabili e rispettare le regole perché l'impegno di tutti per frenare la pandemia deve proseguire, per proteggere la salute di ciascuno, a partire dalle persone più fragili, e aiutare le strutture sanitarie e sociosanitarie che ogni giorno continuano a fare il loro lavoro in maniera encomiabile"