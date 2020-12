Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Sulla base dei dati della cabina di regia Speranza firmerà un'ordinanza che sposta altre 5 regioni in area gialla (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria ( LA CARTINA ). Solo l'Abruzzo resta rosso, 12 regioni sono gialle e 8 arancioni. Le regioni del Nord protestano contro gli aspetti più limitativi del nuovo Dpcm mentre Fontana teme la "fuga al Sud" prima che scatti il blocco agli spostamenti anche tra regioni gialle. Ieri 24.009 positivi con 14mila tamponi in meno rispetto al precedente rilevamento ( BOLLETTINO GRAFICHE ).. L'indice Rt in cinque regioni è ancora sopra 1, nella media scende a 0,91.