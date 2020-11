Sky TG24 LIVE IN a Courmayeur, il panel dedicato all’economia

A parte quelle sanitarie, le conseguenze più vivide della pandemia di Covid 19 sono sicuramente quelle economiche: quelle immediate, quelle per i prossimi anni e quelle che potrebbero segnare per sempre il nostro futuro.

Nei mesi immediatamente successivi l’inizio del contagio e il primo lockdown il Pil italiano è crollato di quasi il 18 per cento e la produzione industriale, ad aprile, aveva perso quasi la metà del suo valore. Un disastro per un paese manifatturiero e fondato sulle piccole e medie imprese come il nostro. In situazioni eccezionali sono richieste misure eccezionali.

L’Unione Europea ha rivoluzionato i propri dogmi economici e ha chiesto agli stati di immettere una grande quantità di fondi nelle proprie economie, così come ha fatto la banca centrale. Per questo anche il governo italiano ha speso più di 100 miliardi di ulteriore debito pubblico per evitare licenziamenti e chiusure delle attività economiche. È in corso un esperimento mai tentato: quello di congelare il sistema economico, sperando che quando la tempesta del coronavirus sarà passata il panorama non sia di sole macerie.

La risposta, però, non può fermarsi a salvaguardare l’esistente e deve anche garantire una possibilità di crescita per il futuro. Per questo, per la prima volta nella sua storia, l’Unione Europea ha messo in campo una forte solidarietà tra paesi membri, raccogliendo debito europeo attraverso il Next Generation Eu. L’idea di fondo è quella di dare così la possibilità agli stati di fare serie riforme, investire sulla sostenibilità ambientale e su una svolta tecnologica. Il tutto tenendo ben presente che l’Italia, come tutto il mondo, si troverà a dover sostenere un debito pubblico fortemente aumentato.

