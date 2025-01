Risparmio Casa, vendita delle private label: continua a crescere

Una strategia determinante per la crescita registrata dal Gruppo negli ultimi anni e che sarà sempre più centrale grazie alle numerose novità di prodotto che testimoniano il costante impegno dell’azienda nell’innovazione e nell’ampliamento dell’offerta. Per consolidare questo percorso, Risparmio Casa parteciperà a Marca, l’evento di riferimento per le MDD, in programma il 15 e 16 gennaio 2025 a BolognaFiere presso il Padiglione 30, Stand B25/C26, oltre a essere rappresentata all’interno del Comitato Tecnico Scientifico della manifestazione. Durante Marca, il Gruppo sarà presente con i nuovi prodotti nel comparto della cura alla persona, pensati soprattutto per un target più giovane, grazie agli accessori e articoli per il make up, prodotti per la skincare firmati Selya Flower Power e trattamenti specifici per la cura dei capelli Creative Studio. Per rispondere alle necessità quotidiane delle famiglie, passando ai casalinghi, la nuova collezione di pentole Cucina&Casa, Sapori Autentici, firmata Anna Moroni. 100% made in Italy realizzata con materiali di alta qualità.

Qualità e prezzi ragionevoli

In generale, nei suoi 185 punti vendita, Risparmio Casa propone più di 25 brand private label. Oltre a continuare a presidiare tutte le categorie in assortimento, il Gruppo punta sullo sviluppo di nuove linee nei comparti drug, cura della casa, cura della persona e non solo. Nel 2024, tra i comparti più performanti, spiccano i detersivi, con una quota MDD che raggiunge il 40%, seguiti dai casalinghi con il 30%, e dalla profumeria e cura della persona, così come il mondo pet, entrambi al 20%. “Le Private Label rappresentano un pilastro fondamentale della strategia di Risparmio Casa - ha dichiarato Giuliano Stronati, Direttore Generale di Risparmio Casa. Non solo garantiscono ai nostri clienti prodotti di alta qualità a prezzi accessibili, ma rafforzano anche la fedeltà al brand e la nostra competitività in un mercato in continua evoluzione, garantendoci risorse per continuare ad investire in qualità e benessere per i clienti. Siamo convinti che in futuro la MDD possa avere un peso ancora maggiore. Per questo investiamo in innovazione, ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di aiutare concretamente le famiglie contro il caro vita grazie ad una vasta offerta di prodotti a prezzi bassi, sempre, in linea con il nostro DNA. Siamo felici di partecipare a Marca, una vetrina d’eccezione per il Made in Italy, a livello nazionale e internazionale, dove avremo la possibilità di mostrare l’eccellenza dei nostri prodotti e presentare le novità in arrivo.”