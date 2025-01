CES 2025, tutte le novità più interessanti della fiera di Las Vegas

In un affollatissimo keynote (oltre tre ore e mezzo di fila per entrare) Jensen Huang, fondatore e Ceo del colosso dei semiconduttori Nvidia, ha presentato una tecnologia per addestrare i robot con l’intelligenza artificiale - una sorta di ChatGPT della robotica, così è stato ribattezzato - insieme a nuovi chip che migliorano le prestazioni, sempre in termini di I.A. L’obiettivo di Cosmos (questo il nome della nuova tecnologia) è proprio quello di addestrare robot (industriali, o nel mondo automotive) su larga scala per aiutarli a comprendere ancora meglio il mondo fisico in modo simile a come lo vediamo noi. L’azienda a Las Vegas ha anche lanciato anche tutta una serie di novità per i videogiocatori e i creator tra cui la nuova GPU GeForce RTZ Serie 50 per desktop e laptop: “Grazie all’architettura Blackwell, ai Tensor Cores di quinta generazione e agli RT Cores di quarta generazione - spiegano - le nuove Serie 50 segnano una svolta nel rendering guidato dall’intelligenza artificiale”.