Apple Intelligence arriva in Italia, come funziona e cosa si può fare

Apple Intelligence può fare tantissime cose su iPhone, iPad e Mac e lo strumento probabilmente più utile è quello dell’elaborazione testi, dando modo all’utente di scrivere e comunicare in maniera più efficace. Attraverso gli strumenti di scrittura è possibile rielaborare, rivedere, sintetizzare un testo ovunque questo venga scritto (in una mail, in un documento, in un messaggio, su un’app). Per attivare questa funzione è sufficiente premere il nuovo pulsantino con il logo di Apple Intelligence che appare sulla barra degli strumenti. Attraverso la funzione Riscrivi è possibile chiedere all’I.A. di modificare il tono in base al pubblico e alla finalità. Abbiamo fatto numerose prove, ad esempio abbiamo provato a rendere più professionale una mail in cui chiedevamo al nostro interlocutore il via libera per l’utilizzo televisivo di alcune immagini video. Il risultato è stato sempre molto soddisfacente. La funzione Rivedi controlla invece la grammatica, la scelta lessicale e la struttura della frase, suggerendo anche modifiche che l’utente può accettare o rivedere. La funzione Riassumi, ancora, permette di sintetizzare un testo e visualizzarlo sotto forma di paragrafo discorsivo, lista di concetti principali, tabella o elenco.