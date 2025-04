Roborock Qrevo Edge S5A, aspira e lava a un prezzo contenuto

La serie Roborock Qrevo ha due modelli: Edge ed Edge S5A. Il primo è la versione più costosa con qualche accorgimento in più (AI, videochiamata e potenza in più), il secondo è il modello più economico con qualche optional in meno ma sempre affidabile. Noi abbiamo provato proprio quest'ultimo. Come armi di dotazione per la pulizia c'è il FlexiArm Arc (il ragnetto raccogli polvere estensibile), due moci rotanti, la spazzola DuoDivide che non pernette ai peli di aggrovigliarsi. La potenza di aspirazione HyperForce da 17.000 Pa permette di inghiottire qualisasi cosa senza problemi come cereali o briciole di pane. I mop a doppia rotazione da 200 giri al minuto, combinati con 30 livelli di flusso d'acqua completano la pulizia con il lavaggio. Qualche volta può rimanere del residuo ma basta far ripassare nuovamente il robot e il lavoro è perfetto. Nessun problemi con angoli e bordi.