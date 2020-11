LIVE IN, parte da Courmayeur la nuova avventura di Sky TG24

La prima tappa di un lungo viaggio nelle piazze e nelle città italiane sarà a Courmayeur, il 5 dicembre, per un evento coprodotto con l’amministrazione comunale. Una giornata di confronto, commento e dibattito, con ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell’economia, della cultura, dell’industria, della scienza e dello spettacolo

Nel pensare al futuro di Sky TG24 siamo partiti dal nostro presente, da quello che siamo e dall’analisi dei numeri che danno un ritratto del nostro DNA e di quanto abbiamo costruito in diciassette anni di storia.

Sky TG24 è il primo canale all news in Italia. Oggi conta 7 mila ore di diretta ogni anno, di cui 3500 dedicate a programmi di approfondimento, e 15 edizioni quotidiane del tg. A cui si aggiungono su skytg24.it oltre 13 milioni di visitatori unici, 160 milioni di pagine viste e 15 milioni di video news, con una fan base social di 5 milioni di utenti.

La nostra forza è l’autorevolezza e la professionalità dei giornalisti che tutti i giorni raccontano il mondo e la sua evoluzione. Il nostro valore aggiunto è la capacità di tradurre un contenuto per tutte le piattaforme di cui si compone il nostro ecosistema: TV, sito, social, podcast. A completamento di questa già ricca offerta informativa ed editoriale, abbiamo pensato di inaugurare il primo evento di Sky TG24: LIVE IN. Prima tappa di un lungo viaggio che ci condurrà nelle piazze e nelle città italiane. Iniziamo con Courmayeur, per un evento coprodotto con l’amministrazione comunale.

Con Sky Tg24 LIVE IN, il 5 dicembre la nostra informazione si sposta dagli studi televisivi di Milano e Roma al palco del teatro di Courmayeur, per una giornata di confronto, commento e dibattito. Lo faremo con ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell’economia, della cultura, dell’industria, della scienza, dello spettacolo. Il tutto senza mai perdere di vista le notizie del giorno, fondamentali in questo tempo fortemente condizionato dalla pandemia e dall’emergenza sanitaria.

Portare le notizie ovunque voi siate resta il nostro imperativo. Per una giornata vogliamo farlo “uscendo di casa”, con ospiti d’eccezione e un format innovativo. Nell’attesa (quando le norme lo permetteranno) di incontrare voi, che ci seguite tutti i giorni, dal vivo.