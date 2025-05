Naufragio Bayesian, ipotesi vetro rotto tra le cause dell'affondamento

La novità emerge grazie alle riprese dei sub al lavoro per il recupero del relitto: la pressione idrostatica esercitata sulla finestra crepata spiegherebbe l’ingresso di acqua nella sala delle macchine. La tempesta della notte del 19 agosto, dunque, potrebbe essere solo una concausa della tragedia. Ancora ferme le operazioni per riportare in superficie lo yacht dopo la morte di uno dei sub al lavoro

Potrebbe esserci un vetro rotto dietro il mistero del naufragio del Bayesian, lo scorso 19 agosto. Tra le indagini che non si sono mai fermate, l'inizio dei lavori per il recupero del relitto e la morte di uno dei sub durante le operazioni, emerge ora una nuova ipotesi che potrebbe spiegare cosa è successo quella notte, nella quale persero la vita sette persone. Come rivela il Corriere della Sera, il problema che ha causato l’affondamento del super yacht potrebbe essere precedente alla tempesta: un video girato dai sub durante i sopralluoghi attorno al relitto mostra il vetro rotto della finestra antisfondamento che separa la sala macchine dalla control room. Questo guasto potrebbe aver causato l’ingresso dell’acqua in uno dei compartimenti del veliero, forse quello dove c’è anche la sala macchine o quello adiacente di poppa.