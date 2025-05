Fiumicino, aggredito l'ex candidato sindaco Mauro Gonnelli

Il post su Instagram

A raccontare la dinamica di quanto accaduto è stato lo stesso Gonnelli, raggiunto in ospedale dai carabinieri che hanno aperto le indagini per accertare il movente dell’aggressione e individuare i responsabili. Stando a quanto riferito dal legale, l’avvocato Massimiliano Gabrielli, il motivo dell’aggressione potrebbe essere un post su Instagram pubblicato da Mauro Gonnelli il giorno prima dell’aggressione. Nel post, l’ex candidato sindaco denunciava la carenza di controlli nei parcheggi a lunga sosta. "È un agguato che non si deve interpretare in uno scambio di opinioni sui social, degenerato in una aggressione, cosa già grave. Alla base dei fatti c’è la volontà e pretesa di alcuni soggetti nel business dei parcheggi sul territorio di Fiumicino, di zittire una voce libera e scomoda con metodi che riteniamo essere di stampo mafioso" ha dichiarato a RomaToday il legale di Gonnelli