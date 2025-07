Morto il figlio di Julio Sergio Bertagnoli. Aveva 15 anni

Ad annunciare la scomparsa lo stesso ex portiere della Roma, con un messaggio sui suoi profili social. Soltanto poche settimane fa aveva commosso i tifosi rasandosi i capelli per stare vicino al figlio

La diagnosi nel 2020 e il peggioramento

A Enzo Bertagnoli era stato diagnosticato un tumore nel 2020, a soli 10 anni. Da tempo era però in coma farmacologico: la sua situazione era irreversibile. Soltanto poche settimane fa aveva fatto il giro del web il gesto di Julio Sergio che, per stare vicino al figlio, si era rasato a zero i capelli insieme a lui.

I messaggi di cordoglio

Moltissimi i messaggi di vicinanza all'ex portiere giallorosso, tra cui quello della Roma. "Julio, siamo al tuo fianco in questo momento di dolore inimmaginabile. Tutta l'AS Roma è con la tua famiglia, tutti i romanisti vi abbracciano”, è il messaggio del club su X. Sui social condoglianze anche da parte di Francesco Totti e Bruno Conti.